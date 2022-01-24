24 Ocak 2022, Pazartesi
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Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma! Kan donduran detay: Canlıyken yakılmış
Muğla’da katil zanlısı Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin davasında yeni gelişme yaşandı. Gültekin avukatı Rezan Epözdemir ve Kübra Deniz Çelik, adli tıp ek raporunun geldiğini ve Pınar’ın canlıyken yakıldığını bir kez daha sabitlendiğini bildirdi.