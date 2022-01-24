24 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma! Kan donduran detay: Canlıyken yakılmış

Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma! Kan donduran detay: Canlıyken yakılmış

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2022 15:04
Muğla’da katil zanlısı Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin davasında yeni gelişme yaşandı. Gültekin avukatı Rezan Epözdemir ve Kübra Deniz Çelik, adli tıp ek raporunun geldiğini ve Pınar’ın canlıyken yakıldığını bir kez daha sabitlendiğini bildirdi.
Nesli tükeniyordu! Erzurum’da görüldü
Nesli tükeniyordu! Erzurum’da görüldü
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9’uncu duruşma!
Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma!
Kar lastiği neden önemli?
Kar lastiği neden önemli?
Ege’de karla mücadele!
Ege'de karla mücadele!
Hava ulaşımına kar engeli
Hava ulaşımına kar engeli
İstanbul beyaza büründü
İstanbul beyaza büründü
Asiye Ateş taburcu oluyor
Asiye Ateş taburcu oluyor
Burası Antarktika değil Elazığ!
Burası Antarktika değil Elazığ!
Birkaç adımla hayata tutundu
Birkaç adımla hayata tutundu
İstanbul’da ara yollarda ulaşım çilesi!
İstanbul’da ara yollarda ulaşım çilesi!
Son 72 yılın en yoğun kar yağışı!
Son 72 yılın en yoğun kar yağışı!
Buz tutan çayda tehlikeli oyun
Buz tutan çayda tehlikeli oyun
Daha Fazla Video Göster