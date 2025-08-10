Pilot lisansı sınavlarında yeni dönem! Kesintisiz başvuru, esnek sınav tarihi ve iki aşamalı sınav sistemi geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınav süreçlerindeki yenilikler hakkında açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, “15 Ağustos 2025’te başlayacak yeni sistemle adaylar, sınav başvuru ve planlama süreçlerinde tam esneklik kazanacak.” dedi.

