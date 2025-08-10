10 Ağustos 2025, Pazar
Pilot lisansı sınavlarında yeni dönem! Kesintisiz başvuru, esnek sınav tarihi ve iki aşamalı sınav sistemi geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pilot Lisansı Teorik Bilgi Sınav süreçlerindeki yenilikler hakkında açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, “15 Ağustos 2025’te başlayacak yeni sistemle adaylar, sınav başvuru ve planlama süreçlerinde tam esneklik kazanacak.” dedi.