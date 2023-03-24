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Pendik’te otel yangını

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Giriş: 24.03.2023 08:21
Güncelleme:24.03.2023 08:21
Pendik'te 7 katlı bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Oteldekiler tahliye ediliyor.
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