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Pendik'te korkunç cinayet! 16 parçaya bölündü, 4 konteynere atıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 10:59
İstanbul Pendik'te çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu. Cesedin 16 parçaya bölündüğü tespit edildi. Ceset parçaları incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. A Haber muhabiri Esra Akyürek olay yerinden detayları aktardı.
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16 parçaya bölündü! 4 konteynere atıldı
16 parçaya bölündü! 4 konteynere atıldı
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