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Pendik’te kentsel dönüşüm süreci

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Giriş: 23.08.2023 12:38
İstanbul'un kentsel dönüşüm süreci hızla devam ediyor. En eski yerleşim yerlerinden olan Pendik'te de bu çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda 2013'ten bu yana 5 bin bina yıkılan ilçedeki en büyük risk, iki binadan birinin 2000 yılından önce inşa edilmiş olması.
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