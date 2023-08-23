Pendik’te kentsel dönüşüm süreci

İstanbul'un kentsel dönüşüm süreci hızla devam ediyor. En eski yerleşim yerlerinden olan Pendik'te de bu çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda 2013'ten bu yana 5 bin bina yıkılan ilçedeki en büyük risk, iki binadan birinin 2000 yılından önce inşa edilmiş olması.

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