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Penceresinin önünde gördüğü helikopterle şoke oldu

Penceresinin önünde gördüğü helikopterle şoke oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 14:30
İstanbul Başakşehir’de elektrik tellerine bakım yapan helikopteri gören vatandaş şoke oldu. Tellerle aynı yükseklikte olan dairesinin camından helikopter gören kadın o anları kaydetti.
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