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Pazarcık’ta 5 büyüklüğünde deprem! Karlıova bölgesine dikkat

Pazarcık’ta 5 büyüklüğünde deprem! Karlıova bölgesine dikkat

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 07.09.2024 11:54
AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durum bulunmadığını duyurdu. Deprem uzmanları Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir ve Doç. Dr. Bülent Özmen A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Bülent Özmen, Bingöl Karlıova bölgesine dikkat çekti ve 7’den büyük bir depremin meydana gelebileceğini söyledi.
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