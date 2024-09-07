07 Eylül 2024, Cumartesi
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Pazarcık’ta 5 büyüklüğünde deprem! Karlıova bölgesine dikkat
AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD deprem sonrasında olumsuz bir durum bulunmadığını duyurdu. Deprem uzmanları Prof. Dr. Mehmet Ali Özdemir ve Doç. Dr. Bülent Özmen A Haber’de önemli değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Bülent Özmen, Bingöl Karlıova bölgesine dikkat çekti ve 7’den büyük bir depremin meydana gelebileceğini söyledi.