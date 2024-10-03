Patron kadın çalışanına kabusu yaşattı!

Konya'da bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde çalışan 36 yaşındaki Berna Ş. patronu tarafından kabusu yaşadı. Kendisini taciz eden patronu Murat A.'dan tekme tokat şiddet gören Berna Ş.'nin yaşadığı korkunç olay güvenlik kameralarına da yansıdı.