Patlıcan közlerken ormanı yaktılar

Giriş: 04.10.2025 13:49
Kayseri'nin Talas ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Patlıcan közlenirken dağılan alevler nedeniyle çıktığı belirlenen yangının villalara ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.
