28 Mart 2023, Salı
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Patara Köprüsü için geri sayım! İşte AK Parti'nin son medeniyet projesi
Antalya'nın Kaş ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerini turizm, tarım ve tarih alanında birleştirecek Patara Köprüsü'nün inşasının yaklaşık bir ay içinde bitirilmesi hedefleniyor.