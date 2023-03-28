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Patara Köprüsü için geri sayım! İşte AK Parti'nin son medeniyet projesi

AA
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Giriş: 28.03.2023 11:15
Antalya'nın Kaş ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerini turizm, tarım ve tarih alanında birleştirecek Patara Köprüsü'nün inşasının yaklaşık bir ay içinde bitirilmesi hedefleniyor.
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