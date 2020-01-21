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21.01.2020

Parmağına yüzük sıkışan gencin imdadına AFAD yetişti |Video

Zonguldak’ta parmağına yüzük sıkışan gencin imdadına AFAD ekipleri yetişti. AFAD ekipleri gencin parmağına sıkışan yüzüğü kesilerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre parmağının şişmesi sonucu yüzüğü çıkaramayan 17 yaşındaki lise öğrencisi E.S., kendi çabaları sonuç vermeyince Zonguldak İtfaiyesine başvurdu, itfaiye ekipleri AFAD ekiplerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yaptığı müdahale ile parmağındaki yüzük kesilerek çıkartıldı.

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