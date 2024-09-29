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Parktaki ihmal facia ile sonuçlandı! Yürüyüş yolunda giden motosiklet 5 metrelik çukura düştü

Parktaki ihmal facia ile sonuçlandı! Yürüyüş yolunda giden motosiklet 5 metrelik çukura düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.09.2024 22:22
Şanlıurfa’da parktaki yürüyüş yolunda ilerleyen motosikletin yaklaşık 5 metrelik çukura düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Çukurdaki yaralıları olay yerine giden itfaiye ve sağlık ekipleri halat bağlayarak çıkarttı.
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