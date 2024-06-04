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Parkisonlu Milyoner yarışmacısı! Müthiş gecenin perde arkası

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 04.06.2024 13:49
Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen yarışma programı Milyoner'in son bölümünde çok özel bir yarışmacı vardı. 20 yıldır Parkinson ile mücadele eden Mustafa İhsan Tunçer, Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısındaki koltuğa büyük bir heyecanla oturdu. Hem hikayesiyle hem de yarışmadaki başarısıyla izleyenlere ilham verdi.
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Parkisonlu Milyoner yarışmacısı! İlham verdi
Parkisonlu Milyoner yarışmacısı! İlham verdi
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