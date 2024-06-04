04 Haziran 2024, Salı
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Parkisonlu Milyoner yarışmacısı! Müthiş gecenin perde arkası
Türkiye'nin en çok sevilen ve izlenen yarışma programı Milyoner'in son bölümünde çok özel bir yarışmacı vardı. 20 yıldır Parkinson ile mücadele eden Mustafa İhsan Tunçer, Kenan İmirzalıoğlu'nun karşısındaki koltuğa büyük bir heyecanla oturdu. Hem hikayesiyle hem de yarışmadaki başarısıyla izleyenlere ilham verdi.