Park yeri kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki İklimya hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde düğün sahipleriyle park yeri nedeniyle tartışan bir kişi, av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtı. Saldırıda 5’i çocuk 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki İklimya Subay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN