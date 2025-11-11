11 Kasım 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Park yeri kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki İklimya hayatını kaybetti
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde düğün sahipleriyle park yeri nedeniyle tartışan bir kişi, av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtı. Saldırıda 5’i çocuk 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki İklimya Subay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.