11 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Park yeri kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki İklimya hayatını kaybetti
Park yeri kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki İklimya hayatını kaybetti

Park yeri kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki İklimya hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2025 23:40
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde düğün sahipleriyle park yeri nedeniyle tartışan bir kişi, av tüfeğiyle kalabalığa ateş açtı. Saldırıda 5’i çocuk 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki İklimya Subay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Park yeri kavgası kanlı bitti: 16 yaşındaki İklimya hayatını kaybetti
16 yaşındaki İklimya hayatını kaybetti
16 yaşındaki İklimya hayatını kaybetti
Lüleburgaz’a şehit ateşi düştü
Lüleburgaz'a şehit ateşi düştü
Tekirdağ’a şehit ateşi düştü
Tekirdağ'a şehit ateşi düştü
Eskişehirli şehidin ailesine acı haber ulaştı
Eskişehirli şehidin ailesine acı haber ulaştı
Bilecik’e şehit ateşi düştü
Bilecik'e şehit ateşi düştü
Büyükçekmece’ye şehit ateşi düştü
Büyükçekmece'ye şehit ateşi düştü
İnşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
İnşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
Malatya’da şantiyede yangın
Malatya’da şantiyede yangın
Çorum’da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Çorum’da otomobil ile motosiklet çarpıştı
Ereğli’de iş hanının çatısında yangın paniği
Ereğli’de iş hanının çatısında yangın paniği
Eski kıyafetlerini tandırda ateşe verdi, çatı alev alev yandı
Eski kıyafetlerini tandırda ateşe verdi, çatı alev alev yandı
Kaybolan anne ve oğulun son görüntüsü!
Kaybolan anne ve oğulun son görüntüsü!
Daha Fazla Video Göster