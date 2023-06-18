Park etmek isterken pastaneye daldı

İstanbul Çekmeköyde bir sürücü, lüks bir aracını pastanenin önüne park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Kazanın kaçınılmaz olduğu olayda 2 kişi hafif yaralandı.

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