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Park etmek isterken pastaneye daldı

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Giriş: 18.06.2023 08:54
İstanbul Çekmeköyde bir sürücü, lüks bir aracını pastanenin önüne park etmek isterken fren yerine gaza bastı. Kazanın kaçınılmaz olduğu olayda 2 kişi hafif yaralandı.
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Park etmek isterken pastaneye daldı
Park etmek isterken pastaneye daldı
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