Para üstü dolandırıcılığı kameraya yansıdı |Video

Sultangazi'de bir marketten alışveriş yapan kimliği belirsiz kişinin, kasiyerin verdiği para üstünü cebine koyduktan sonra almadığını söyleyerek yeniden para üstü alması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İstanbul Sultangazi'de bir markette gerçekleşen para üstü dolandırıcılığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki bir markette alışveriş yapan kimliği belirsiz kişi, aldığı ürünlerin parasını ödemek için kasaya geldi.

Kasiyer Büşra Orhan'a 200 lira veren kişi, para üstünü uzatan Orhan'ın bir anlık dalgınlığından yararlanarak 100 lirayı cebine koydu. Müşterinin kendisine paranın üstünü 100 lira eksik aldığını söylemesi üzerine kasayı kontrol eden Orhan, bu kişiye 100 lira daha verdi.

Daha sonra güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Orhan, dolandırıldığını fark etti.

Emniyete başvuran Orhan, şüpheli hakkında şikayette bulundu.