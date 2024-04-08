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Pancar toplarken kayalıklardan düştü! Yaşlı adam hayatını kaybetti

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Giriş: 08.04.2024 21:09
Batman'ın Sason ilçesinde pancar toplamak için çıktığı kayalıklardan yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Han köyünde ailesinin geçimini sağlamak için sabah saatlerinde dağa çıkarak pancar toplayan Cemal Babayiğit (72), ayağının kayması sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikten düştü.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Babayiğit'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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