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Pamuğun iplikten kumaşa uzanan hikayesi

Pamuğun iplikten kumaşa uzanan hikayesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.08.2024 12:00
A Haber muhabiri Mehmet Karataş tarladan toplanan pamuğun tekstil fabrikasındaki yolcuğunu sizlere aktardı.
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