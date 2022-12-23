23 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Pakize Suda son yolculuğuna uğurlandı

Pakize Suda son yolculuğuna uğurlandı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.12.2022 17:14
Oyuncu Pakize Suda bir süredir tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Beynine pıhtı atması sonucu yaşama veda eden oyuncu kardeşi ile yeğeninin yaşadığı ve aynı zamanda en sevdiği yer olan Muğla'da toprağa verildi. Törende gözyaşları sel oldu.
İstanbul’da yanan fabrikada ölmüştü!
İstanbul’da yanan fabrikada ölmüştü!
Pakize Suda son yolculuğuna uğurlandı
Pakize Suda son yolculuğuna uğurlandı
Eşini öldürüp, oğlunu yaralayan katile müebbet!
Eşini öldürüp, oğlunu yaralayan katile müebbet!
Akıl almaz dolandırıcılık, o anlar kamerada
Akıl almaz dolandırıcılık, o anlar kamerada
Başkan Erdoğan için türkü yazdı!
Başkan Erdoğan için türkü yazdı!
İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı!
İstanbul’da sokak ortasında silahlı saldırı!
Adana’da sokak ortasında silahlı çatışma
Adana'da sokak ortasında silahlı çatışma
Tapuda yeni dönem
Tapuda yeni dönem
Adana’da evlat vahşeti!
Adana'da evlat vahşeti!
İstanbul’da şüpheli ölüm!
İstanbul'da şüpheli ölüm!
Apartmanda esrarengiz sesler!
Apartmanda esrarengiz sesler!
Yusufeli’nde sular yükseldikçe anılar gömülüyor
Yusufeli'nde sular yükseldikçe anılar gömülüyor
Daha Fazla Video Göster