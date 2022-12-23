Pakize Suda son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Pakize Suda bir süredir tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Beynine pıhtı atması sonucu yaşama veda eden oyuncu kardeşi ile yeğeninin yaşadığı ve aynı zamanda en sevdiği yer olan Muğla'da toprağa verildi. Törende gözyaşları sel oldu.