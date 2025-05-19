19 Mayıs 2025, Pazartesi
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Paket götürdüğü sokakta 5 yerinden bıçaklanan kurye ağır yaralandı
Eskişehir'de bir daireye paket götürdüğü sırada 5 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan kurye hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştirilen şahıs gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki ilk ifadesinde, "Zevk için yaptım" dediği öne sürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği öğrenildi.