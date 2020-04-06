Özel okullardan sözleşmeli öğretmen açıklaması |Video

Özel okullar, koronavirüs nedeniyle sıkıntı yaşayan veli ve öğrencilere "yanınızdayız" diyerek mesaj gönderdi. Ekonomik durumu bozulan öğrencileri burslu okutma sözü veren özel okullar, sözleşmeli öğretmenlerine de sahip çıktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimin 30 Nisan'a kadar uzaktan yürütülecek olması ve sürecin devamıyla ilgili belirsizlik milyonlarca aileyi tedirgin ederken, eğitim sektörünün önde gelen oyuncuları "Elbirliği ile bu süreci hasarsız atlatacağız. Enseyi karartmayalım" mesajı verdi. İşte özel okulların korona tedbirleri:



Prof. Dr. Tamer Yılmaz / NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yön. Kur. Üyesi

NUN'DAN DAYANIŞMA MESAJI

Anaokulundan liseye kadar eğitim verdiğimiz 513 öğrencimiz var. Bunların yarısı burslu. Salgından dolayı ekonomik durumu bozulan velilerimizden kayıt döneminde gelecek ekstra burs taleplerini dikkate alacağız. Bu yönde bir çalışma içindeyiz. Bu sıkıntılı günleri elbirliği ile aşacağız.