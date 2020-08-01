Özel Dosya - Çengelköy’ün özel ve güzel insanları!

A Haber Çengelköy’de yaşamlarını sürdüren özel ve güzel insanların hikayesini ekranlara taşıdı. Bunlar; Burak reis, Asım abi, Hakan ve Serhat’ın hikayeleri. Çengelköy’de onları tanımayan yok. Her daim hayata pozitif bakmaları, etrafa gülücük saçmaları onlar Çengelköy’ün simgeleri. İşte o özel ve güzel insanların hikayesi…