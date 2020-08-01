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Özel Dosya - Çengelköy’ün özel ve güzel insanları!

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Giriş: 01.08.2020 13:23
Güncelleme:01.08.2020 13:24
A Haber Çengelköy’de yaşamlarını sürdüren özel ve güzel insanların hikayesini ekranlara taşıdı. Bunlar; Burak reis, Asım abi, Hakan ve Serhat’ın hikayeleri. Çengelköy’de onları tanımayan yok. Her daim hayata pozitif bakmaları, etrafa gülücük saçmaları onlar Çengelköy’ün simgeleri. İşte o özel ve güzel insanların hikayesi…

Çengelköy’ün özel ve güzel insanları!
Çengelköy’ün özel ve güzel insanları!
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