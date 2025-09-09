09 Eylül 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Otoyolda motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Esenler, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet sürücülerinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosiklet sürücülerinin seyir halindeyken motosikletlerinin önünü havaya kaldırarak uzun süre ilerlediği görülüyor. Sürücüler bir süre sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboluyor.