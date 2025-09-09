09 Eylül 2025, Salı

Otoyolda motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 09.09.2025 15:53
Güncelleme:09.09.2025 16:00
Esenler, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda motosiklet sürücülerinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosiklet sürücülerinin seyir halindeyken motosikletlerinin önünü havaya kaldırarak uzun süre ilerlediği görülüyor. Sürücüler bir süre sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboluyor.
