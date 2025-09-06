06 Eylül 2025, Cumartesi

Otoyolda 4 ayrı kazada 30 araç birbirine girdi: 1 ölü, 16 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 13:49
Kazalar Anadolu Otoyolu Düzce ile Sakarya'nın Hendek ilçesi gişeleri arasında Düzce sınırları içinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sağanak yağış nedeniyle yolun kayganlaşması ve görüş mesafesinin düşmesi kazaları peşi sıra getirdi. 4 ayrı noktada yaşanan trafik kazalarında içlerinde otomobil, cip, tır, kamyon gibi araçların olduğu 30 araç birbirine girdi. Kazlarda toplam 16 kişi yaralanırken, 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Düzce ve Sakarya'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, otoyol Ankara istikameti kazalar nedeniyle trafiğe kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
