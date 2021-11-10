Otopark kapısından girip çaldığı bisikletle yaya girişinden kaçan hırsız güvenlik kamerasında

Bursa’da bir apartmanın otopark kapısının açık kalmasını fırsat bilen hırsız, 4 bin liralık bisikleti çaldı. Hırsız, binanın ana giriş kapısından elini kolunu sallayarak çıktı.

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Olay Osmangazi'ye bağlı Hüdavendigâr Mahallesi Mete Caddesindeki bir apartmanda gerçekleşti. 2 bloklu bir sitenin otopark kapısının açık olduğunu gören hırsız, bunu fırsat bilerek içeri girdi. Sabah 9 sıralarında gerçekleşen olayda tekne römorkuna çelik kilitle bağlı olan bisikleti gözüne kestiren hırsız, kilidi keserek bisikleti aldı. Güvenlik kamerası görüntülerinde bisikletin kilidini keserek çalan hırsız, otoparkta bir süre çıkış kapısını aramak için dolaştı. Apartman sakinlerinin binadan çıkmasını bekleyen hırsız, bisikleti alarak elini kolunu sallayarak apartmanın giriş kapısından kaçtı. O esnada yoldan geçenlere ve diğer bloktan çıkan sakinlere aldırış etmeyen pişkin hırsız, bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı.