19 Eylül 2024, Perşembe
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Otomobilin çarptığı 15 koyun telef oldu!
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobil, karşısına çıkan koyun sürüne çarptı. Kazada 15 koyun telef olurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Vatandaşların etrafa savrulan hayvanları yol kenarına taşımasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.