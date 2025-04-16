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Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı!

Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.04.2025 23:41
Kaza, Yavuzeli ilçesi Sultan Selim Mahallesi Araban Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki Bilal Ç. (28) idaresindeki 80 LD 750 plakalı Volkswagen marka otomobile, Muzaffer Y. (22) kontrolündeki 27 ANC 304 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Muzaffer Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezindeki Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı!
Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı!
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