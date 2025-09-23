23 Eylül 2025, Salı

Otomobilde uyuşturucuya 1 gözaltı

Otomobilde uyuşturucuya 1 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 23.09.2025 09:57
Şanlıurfa'da otomobilde 13 parça halinde 7 kilo 150 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
