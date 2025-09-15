15 Eylül 2025, Pazartesi

Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Giriş: 15.09.2025 18:29
Edirne'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
