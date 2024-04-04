Otogarlarda bayram yoğunluğu

Dokuz günlük Ramazan bayramı tatili terminallerde yoğunluğu neden oluyor. Otobüs biletleri tükenirken, ek seferler düzenlemeye başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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