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Otobüs şoförüne ateş eden sürücü serbest bırakıldı | Bakın neden ateş etmiş

İHA
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Giriş: 07.09.2021 18:19
Güncelleme:07.09.2021 18:20
Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün şoförü ile tartışan ve yanında bulundurduğu silahla otobüse ateş eden zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlı, Güven Daşdemir, park halinde çocuğunu beklediği sırada otobüs şoförünün aracını ileri çekmesini istediğini ve çekmesine rağmen kendisine hakaretler ettiğini iddia etti. Daşdemir hakaretler üzerine kendisine hakim olamayarak ateş ettiğini söyledi.

Olay Ankara'nın Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 saatlerinde Güven Daşdemir (37) 16 LE 123 plakalı aracı ile seyir halinde iken, Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Ş.K ile trafikte yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı.

Büyüyen tartisma sonucunda Güven Daşdemir yanında bulundurduğu tabanca ile otobüse ateş etti. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKIN NEDEN ATEŞ ETMİŞ

Zanlı, Güven Daşdemir, park halinde çocuğunu beklediği sırada otobüs şoförünün aracını ileri çekmesini istediğini ve çekmesine rağmen kendisine hakaretler ettiğini iddia etti. Daşdemir hakaretler üzerine kendisine hakim olamayarak ateş ettiğini söyledi. Daşdemir, asla şoföre zarar vermeyi amaçlamadığını kaydetti.

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