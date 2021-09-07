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Otobüs şoförüne ateş eden sürücü serbest bırakıldı | Bakın neden ateş etmiş
Olay Ankara'nın Sincan İlçesi Osmanlı Mahallesi Ahi Mesud Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 saatlerinde Güven Daşdemir (37) 16 LE 123 plakalı aracı ile seyir halinde iken, Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO otobüsü şoförü Ş.K ile trafikte yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı.
Büyüyen tartisma sonucunda Güven Daşdemir yanında bulundurduğu tabanca ile otobüse ateş etti. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BAKIN NEDEN ATEŞ ETMİŞ
Zanlı, Güven Daşdemir, park halinde çocuğunu beklediği sırada otobüs şoförünün aracını ileri çekmesini istediğini ve çekmesine rağmen kendisine hakaretler ettiğini iddia etti. Daşdemir hakaretler üzerine kendisine hakim olamayarak ateş ettiğini söyledi. Daşdemir, asla şoföre zarar vermeyi amaçlamadığını kaydetti.