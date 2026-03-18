İsrail’in Lübnan planı ve İran’ın korkutan hamlesi! Ortadoğu’da kartlar yeniden dağıtılıyor

Orta Doğu'da çatışmaların 19. gününde bölgede gerilim hat safhaya çıkarken, İsrail’in Lübnan’a yönelik kara harekatı planları ve İran’ın bölgedeki "mozaik sistemli" direniş stratejisi dünyayı adeta bir uçurumun eşiğine getirdi. Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü Bercan Tutar, İncirlik Üssü'ndeki kritik hareketlilikten İran'ın yönetimini ele geçiren "gölge askeri trioya", bölgedeki enerji savaşlarından Pakistan’ın Suudi Arabistan üzerinden yaptığı müdahale tehdidine kadar tüm detayları A Haber ekranlarında masaya yatırdı. Ateş hattındaki son durumu değerlendiren Tutar, bölgede yeni bir sömürge ve paylaşım savaşının fitilinin ateşlendiğini vurguladı.