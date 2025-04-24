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Otobüs şoförü, yola çıkan boğanın saldırısına uğradı! O anlar kamerada

Otobüs şoförü, yola çıkan boğanın saldırısına uğradı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.04.2025 20:19
Bingöl'de yol ortasında karşılaştığı boğanın saldırısından kaçarak kurtulan halk otobüsü şoförü Mahmut Bürkük, “Halk otobüsüyle İçmeler TOKİ'ye giderken aniden bir araba beni sollayıp geçti. Sonra yolun ortasında bir boğa gördüm. Mecburen inip boğayı kenara almak istedim. Araçta bir sopa vardı, onu alıp boğayı korkutmaya çalıştım. Ancak boğa bana saldırınca panikle kaçtım ve aracın arka tarafına doğru geçip gizlendim. Boğa, diğer taraftan geçip gittiğinde tekrar aracıma binip devam ettim. Erkekliğin yüzde 90’ı kaçmaktır, bazen öyle gerekiyorö dedi.
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Otobüs şoförü, yola çıkan boğanın saldırısına uğradı! O anlar kamerada
Otobüs şoförü, yola çıkan boğanın saldırısına uğradı!
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