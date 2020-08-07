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Otlu peynir arasında 'eroin' sevkiyatı

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Giriş: 07.08.2020 15:54
Güncelleme:07.08.2020 16:01
Son dakika haberi... Van'da otlu peynir bulunan bidonlarda 15 kilo 240 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren kargo firmasına ait aktarım merkezinde narkotik köpeği "Zeyna" ile arama yaptı.

Aramada 3 plastik bidondaki otlu peynirlerin arasına gizlenmiş 15 pakette 15 kilo 240 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Otlu peynir arasında sevkiyat
Otlu peynir arasında sevkiyat
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