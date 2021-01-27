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Osmaniye'de şaşırtan olay! Kış ortasında asma üzüm verdi

İHA
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Giriş: 27.01.2021 16:19
Güncelleme:27.01.2021 16:31
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir bir asmanın Ocak ayında tekrar üzüm vermesi görenleri şaşırttı. Asmanın sahibi Hüseyin Karakuş evinin bahçesinde yetişen asmanın üzüm vermesine şaşırdıklarını dile getirdi.

Cengiz Topel Mahallesi Osmaniye yolunda bir evin balkonunda bulunan asmadaki üzümler görenleri hayrete düşürdü. Asmanın sahibi Hüseyin Karakuş evinin bahçesinde yetişen asmanın üzümlerinin normalde Ağustos ayında olgunlaştığını ancak 6 ay önce kışın ortasında ilk defa üzüm verdiğini söyledi.

Karakuş, "Yazın ben bu asmadaki üzümleri toplamıştım. Eylülden sonra tekrar sürgün sürmüş üzüm tutmuş. Mevsimler şaşırdı galiba bende üzümü görünce şaşırdım. Tadı ekşi ama çok güzel" dedi.

Yaz meyvesi olarak bilinen ve kış aylarında yaprak döken asmada üzüm salkımlarını gören vatandaşlar ise bu tür olayların iklim değişikliklerinden olabileceğini söyledi.

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