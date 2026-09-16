Tarladan sofraya büyük vurgun! 22 ilde operasyon: Ölü çiftçiler adına bile makbuz kesilmiş

Yaş meyve ve sebze sektöründe fiyatları ve piyasa düzenini bozduğu iddia edilen usulsüzlüklere yönelik 22 ilde operasyon düzenlendi. 100'den fazla adrese yapılan baskınlarda, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu 38 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, ölmüş kişilerin adına müstahsil makbuzu düzenlendiği, ürün tonajlarının gerçeğin üzerinde gösterildiği ve alım fiyatlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları araştırılıyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Faruk Erdem, soruşturmanın ayrıntılarını aktardı.