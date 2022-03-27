27 Mart 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Osmaniye'de LPG tankı patladı! Korku dolu anlar
Osmaniye'de bir otomobilin LPG tankında patlama meydana geldi. Alevler içinde kalan aracın patlama sonrası yaptığı kazada sürücü yaralandı. Otomobil alevlere teslim olurken, sürücünün müdahalesi olay yerinde yapıldı.