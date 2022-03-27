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Osmaniye'de LPG tankı patladı! Korku dolu anlar

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Giriş: 27.03.2022 17:11
Osmaniye'de bir otomobilin LPG tankında patlama meydana geldi. Alevler içinde kalan aracın patlama sonrası yaptığı kazada sürücü yaralandı. Otomobil alevlere teslim olurken, sürücünün müdahalesi olay yerinde yapıldı.
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