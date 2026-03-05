Pekin akaryakıt ihracatını durdurdu

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimin tırmanmasıyla birlikte küresel enerji krizinin kapıya dayanması, Pekin yönetimini harekete geçirdi. Çin, savaş nedeniyle ham petrol sevkiyatlarının aksama riski üzerine, dev rafinerilerine dizel ve benzin dağıtımını durdurma kararı aldı. Bu adım, iç pazardaki arz maliyetini ve fiyat istikrarını garanti altına almak amacıyla atılırken, özellikle Asya pazarlarında büyük bir fiyat dalgalanmasına yol açması bekleniyor.Detayları A Haber muhyabiri Mehmet Zeyrek aktardı.