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Osman Bey Tekfur Kosses’e meydan okudu: Üzerimize Haçlı Ordusu dahi kaldırsan Marı’yi teslim etmem!

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Giriş: 08.12.2021 22:42
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 74’üncü bölümü yeni karakterleri, bir an bile düşmeyen temposu ve gerilim yüklü hikayesi ile nefesleri kesti. ‘Kuruluş Osman’da Turgut Bey ve Mari’nin Malhun Hatun tarafından kurtarılıp Kayı Obası’na getirilmesi tekfurları çılgına çevirdi. Tekfur Nikola emrindeki tüm askerlerle Kayı Obası’na baskın yapmak isterken, Tekfur Kosses, Osman Bey’e bizzat gidip Mari’yi alacağı söyleyerek onu durdurdu.

Boran Alp'in esir edilmesinin ardından tüm dikkatini İnegöl Kalesi'ne çeviren Osman Bey, Tekfur Kosses'i otağında kabul etti. Mari'nin derhal kendisine teslim edilmesini isteyen Tekfur Kosses, "Seni yakacak ateş benim değil! Mari'yi alacak el benim değil! İmparator'un olacaktır! Bizzat Konstantinopolis'e gidip, İmparatorun ordusuyla döneceğim Osman Bey!" diyerek haddini aştı.

Bu sözler üzerine hiddetlenen Osman Bey, tekfurun tehdidine meydan okumayla karşılık verdi: "Değil İmparator, üzerimize Haçlı ordusu dahi kaldırsan sana Mari'yi vermem! Töredir sığınan verilmez! Daha şimdi yiğitlerimi şehit verdim! Daha toprağa koyamadım! Dostun olacak Rogatus alpımı elinde esir tutar! Öfkem ulu dağlara denktir! Şimdi diyesin bana çekinilmesi gereken haçın ateşi mi! Benim gazabım mı?"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 74'üncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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