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25.01.2020

Ordu'dan Elazığ'a gönderilen yardım poşetinden çıkan mektup duygulandırdı |Video

Elazığ ve Malatya'da yaşanan son depremler sonrası Türkiye'ye tek yürek oldu. Her ilden vatandaşlar deprem bölgesine yardımlar yolladı. O yardım poşetlerinden birisini içerisinde öyle bir mektup vardı ki 'işte Anadolu insanı' bu dedirtti. Ordu'dan gönderildiği açıklanan mektupta okuyanları duygulandıran o mektupta; "Elazığ'daki depreme çok üzüldük. Bizleri sarsıntısı bile çok korkuttu, siz ise yıkım yaşamışsınız. Canınız yanarsa canımız yanar. Keşke orada olup size kendi ellerimizle yardım edebilsek. O zaman içimiz daha rahat ederdi. Ama havalar soğuk diye hem battaniye koyduk hem de kardeşliğimizle içiniz ısınsın diye size bunu yazmak istedim. Umarım kaybolmaz ve okursunuz. Bizi yanınızda hissedin. Allah sizi çok korusun. Ordu'dan sizler için dua ediyoruz." ifadeleri herkesi duygulandırdı.

Elazığ dün akşam 20.55'te 6,8 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldı. Neredeyse bütün orta ve doğu Anadolu'da hissedilen depremde, sarsıntının merkez üssü Sivrice ve Malatya'nın Doğanyol ilçelerinde bazı binalar yıkıldı. İlk belirlemelere göre 22 kişi ölürken, 1030 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürerken hem içeriden hem de dışarıdan bölgeye yardım için adeta seferber olundu.

DUYGULANDIRAN MEKTUP

Depremin ardın çok sayıda ilden yarım konvoyları ve arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. Geceyi sokakta geçiren depremzedelere yönelik en büyük ihtiyaçlardan biri ise battaniye oldu.

Yollanan yardım malzemeleri arasından çıkan bir mektup ise görenleri duygulandırdı. Ordu'dan Elazığ'a giden yardımların paketlerin içinden çıktığı belirtilen mektupta şu ifadelere yer verildi;

"CANINIZ YANARSA CANIMIZ YANAR"

"Elazığ'daki depreme çok üzüldük. Bizleri sarsıntısı bile çok korkuttu, siz ise yıkım yaşamışsınız. Canınız yanarsa canımız yanar. Keşke orada olup size kendi ellerimizle yardım edebilsek. O zaman içimiz daha rahat ederdi. Ama havalar soğuk diye hem battaniye koyduk hem de kardeşliğimizle içiniz ısınsın diye size bunu yazmak istedim. Umarım kaybolmaz ve okursunuz. Bizi yanınızda hissedin. Allah sizi çok korusun. Ordu'dan sizler için dua ediyoruz."

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