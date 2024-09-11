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Ordu’da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşında bebeği balkondan attı

Ordu’da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşında bebeği balkondan attı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.09.2024 18:07
Ordu'da üvey babaannesi tarafından bir bebek balkondan aşağıya atıldı. Gerçek ise annenin güvenlik kamerasını izlemesiyle ortaya çıktı. İşte o dehşet anları...
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