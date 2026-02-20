CANLI YAYIN
Ordu’da sahur vakti baca yangını panik oluşturdu

Ordu’nun Ünye ilçesinde sahur vaktinde bir binanın baca kısmında çıkan yangın, daire sakinlerine panik yaşattı. İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

