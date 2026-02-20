CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Casperlar" çetesinin köstebeklerine darbe: 9 polis ve adli personel gözaltında

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Casperlar" suç örgütü soruşturmasında, örgüte bilgi sızdırdığı tespit edilen kamu görevlilerine yönelik dev bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, aralarında 9 polis memuru, bir zabıt katibi ve bir gümrük muhafaza memurunun da bulunduğu 17 şüpheli yakalandı. A Haber Özel Haber Şefi Mehmet Karataş, operasyonun perde arkasındaki çarpıcı WhatsApp yazışmalarını ve sızdırılan bilgilerin detaylarını canlı yayında aktardı.

