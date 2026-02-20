Uzaylılar gerçek mi? Trump'tan tüm dünyayı sarsacak UFO talimatı

ABD'nin eski başkanı Barack Obama'nın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda "Uzaylılar var ve evrende yalnız değiliz" minvalindeki açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Obama'nın bu çarpıcı itiraflarına mevcut başkan Donald Trump’tan sert bir yanıt ve beklenmedik bir hamle geldi. Trump, Obama’nın gizli bilgileri sızdırdığını öne sürerek, ABD’nin elindeki tüm UFO ve uzaylı dosyalarının kamuoyuna açıklanması için resmen düğmeye bastı.