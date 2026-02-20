CANLI YAYIN
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu! 2 şirkete el konuldu

İstanbul merkezli 5 ilde 19 kişiye yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Klon Ödeme ve PBM Tech Bilişim şirketlerine el konularak kayyum atandı.

