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Ordu'da hayrete düşüren olay! Seyir halindeki otomobilin arkasındaki yazı şaşkına çevirdi

İHA
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Giriş: 03.02.2021 17:17
Güncelleme:03.02.2021 17:30
Son dakika haberi... Ordu'da bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı seyir halinde ilerleyen sürücülerin de şaşkınlığına neden oldu. Bakın görenleri hayrete düşüren o yazı ne?

Son dakika haberi... Ordu'da bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı seyir halinde ilerleyen sürücülerin de şaşkınlığına neden oldu. Bakın görenleri hayrete düşüren o yazı ne?

Orduda hayrete düşüren olay! Seyir halindeki otomobilin arkasındaki yazı şaşkına çevirdi ORDU'DA HAYRETE DÜŞÜREN OLAY! SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ARKASINDAKİ YAZI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
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