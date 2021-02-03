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Ordu'da hayrete düşüren olay! Seyir halindeki otomobilin arkasındaki yazı şaşkına çevirdi
Son dakika haberi... Ordu'da bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı seyir halinde ilerleyen sürücülerin de şaşkınlığına neden oldu. Bakın görenleri hayrete düşüren o yazı ne?
Son dakika haberi... Ordu'da bir vatandaşın arabasının arkasına yazdığı yazı seyir halinde ilerleyen sürücülerin de şaşkınlığına neden oldu. Bakın görenleri hayrete düşüren o yazı ne?