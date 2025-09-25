Ordu’da 7 katlı binanın çatısı alev alev yandı

26 Eylül 2025, Cuma

Giriş: 25.09.2025 23:25
Ordu’nun Ünye ilçesinde 7 katlı ve 32 daireli binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı.
