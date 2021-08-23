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Onlarca kişi düğün sonrası hastaneye koştu

İHA
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Giriş: 23.08.2021 02:06
Güncelleme:23.08.2021 02:06
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir düğüne katılan davetlilerden 33 kişi mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Düğün yemeğinden zehirlendikleri öngörülen hastalar tedavi atlında alınırken, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da hastaneye gelerek son durum hakkında bilgi aldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir düğüne katılan davetlilerden 33 kişi düğün sonrası mide bulantısı şikayeti ile Sındırgı Devlet Hastanesine başvurdu. Kısa sürede kalabalıklaşan hastane koridorlarında herkesin aynı düğünden geldiği anlaşılınca zehirlenmenin düğün yemeğinden olabileceği öngörüldü.

Ekipler tarafından yemeklerden numune alınırken, hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ZEHİRLEYEN DÜĞÜN MENÜSÜ

Öte yandan düğün yemeğinde etli yemek, pilav, ayran, tatlı ve su verildiği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yemek dolayısı ile sağlığı bozulan vatandaşların bilgisini alan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise hastaneye giderek bilgi aldı.

Vatandaşlarla konuşan Başkan Yavaş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Yavaş, vatandaşların genel olarak sağlıklarının yerinde olduğunu ve serum tedavisi uygulandığını söyledi.

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