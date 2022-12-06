Onlar Türk sinemasının unutulmayan isimleri! Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal…

Türk sinemasının birbirinden değerli ustası ve ustaların rol aldığı yüzlerce filmi var. Peki gençler Türk sinemasının unutulmayan filmlerini izliyor mu? Günümüz filmleri yerine Yeşilçam klasiklerini tercih ediyorlar mı?

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