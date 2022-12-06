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Onlar Türk sinemasının unutulmayan isimleri! Münir Özkul, Adile Naşit, Kemal Sunal…

A Haber
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Giriş: 06.12.2022 13:15
Türk sinemasının birbirinden değerli ustası ve ustaların rol aldığı yüzlerce filmi var. Peki gençler Türk sinemasının unutulmayan filmlerini izliyor mu?  Günümüz filmleri yerine Yeşilçam klasiklerini tercih ediyorlar mı?
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