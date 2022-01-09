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Omicronun kuluçka süresi ne kadar?

DHA
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Giriş: 09.01.2022 11:37
Omicron varyantının Türkiye'de görülmesinin ardından vakalarda artış yaşanmaya başladı. Virüslerin kuluçka süreleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Vuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omicron'da ise 3 gün gibi görünüyor. Ama vatandaşlar, 'bir temasım oldu, üzerinden 5 gün geçti, hasta olmayabilirim' diye düşünmemeli" dedi.
Omicronun kuluçka süresi ne kadar?
Omicronun kuluçka süresi ne kadar?
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