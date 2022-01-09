09 Ocak 2022, Pazar
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Omicronun kuluçka süresi ne kadar?
Omicron varyantının Türkiye'de görülmesinin ardından vakalarda artış yaşanmaya başladı. Virüslerin kuluçka süreleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Vuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omicron'da ise 3 gün gibi görünüyor. Ama vatandaşlar, 'bir temasım oldu, üzerinden 5 gün geçti, hasta olmayabilirim' diye düşünmemeli" dedi.